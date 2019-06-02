شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنية "اللى صاحبه راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى سعد الصغير من تصوير أغنية " اللى صاحبه راجل" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وتوزيع شيبسى وألحان محمد عبدالمنعم وإخراج كامبا ومن المقرر طرحها فى العيد ويقدمها بشكل مختلف وجديد عليه كما أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” .

وأضاف أنه يحيى عددا من الحفلات فى موسم العيد فى عدد من فنادق القاهرة ويقدم من خلالها مزيج من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ، ويفاجئ بها جمهوره .

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يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.