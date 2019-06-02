بالصور| بينهم هشام عباس.. أصدقاء محمد محيي يحتلفون بعيد ميلاده الـ49

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، صورًا من حفل عيد ميلاد المطرب محمد محيي، والذي أقيم مساء أمس.

وكشفت الصور عن حضور عدد من النجوم منهم هشام عباس، ومينا عطا، ومحمد جمعه، ومحمد شاهين.

وعلق عز على الصور قائلًا: "عيد ميلاد الغالي ، الصوت اللي شكل مشاعري وإحساسي، كل سنة وأنت أحلي صوت وأعلى إحساس".

يذكر أن محمد محي احتفل بعيد ميلاده الـ49.