بعد تخرج ابنتيه.. عاصي الحلاني: " فخور بنجاحكما وحُسن تربيتكما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء تخرج ابنتيه ماريتا ودانا الحلاني من الجامعة الأمريكية ببيروت.

وعلق الحلاني على الفيديو قائلاً:ِ " إلى نور عيوني ماريتا و دانا مبروك التخرج يا سعادتي وفرحتي، أن ربيع قلبي تفتحت أزهاره ليبدأ مشوار الحياة الحقيقي والطريق الطويل راجياً من الله أن ينور دربكما وقلبكما وعقلكما".

‏‎وتابع الحلاني: " إن الحروف تعجز عن تعبير كل ما في قلبي، وأن تصف كل في داخلي، فمشاعري لا تكفيها جميع لغات وحروف العالم كي تعبر عن مدى سعادتي وفخري بنجاحكما وحسن تربيتكما".

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واختتم عاصي تعليقه: " ألف مبروك يا زينة بيتي ويا قرة عيني، الحمدلله وكل ما أتمناه أن يكون مستقبلكما مليء بالنجاح ‎والسعادة والفرح، ألف مبروك لجميع الطلبة الناجحين، أنتم مستقبل الوطن".

ويحيي المطرب عاصي الحلاني والمطربة نجوى كرم، والمطربة نوال الزغبي، حفلات عيد الفطر المبارك، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

