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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة يارا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من حفل عيد ميلادها، لتوجه بها رسالة لمحبيها.
وكتبت يارا: "من كل قلبي بشكركم جميعاً لمعايدتكم إلي وكلماتكم الرّائعة المؤثّرة ويلّي بتعنيلي كتير، بحبكم كتير وإنتوا أحلى عيد، وأختي ميرنا هالسّنة وتحديداً بهالنهار، حبّت ترجع تفتّحلي جروحاتي بهالكيك المعبّر المؤثّر الأسطوري أنا وجالسة على كرسيّي الخاص عم بحضر برشلونه وما نسيت البوب كورن، ليه اليوم بس، خرّبتلي السّهرة الله يسامحك".
يذكر أن يارا احتفلت مساء أول أمس بعيد ميلادها الـ36.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تنشر صور عيد ميلادها وتلوم شقيقتها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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