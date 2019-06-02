نجوم الدراما يودعون بلاتوهات التصوير بشكل نهائي

قبل انتهاء الماراثوان الرمضاني بـ 72 ساعة، ودع نجوم الدراما بلاتوهات التصوير بشكل نهائي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما استغرق الموسم الدرامي ما يقرب من 4 أو 5 أشهر ما بين تحضيرات وتصوير وتغيير مواقع التصوير وتغيير الديكورات وخلافه.

وكان أبرز المنتهين من تصوير مشاهدهم، التي استمرت حتى يوم أمس الجمعة، النجم محمد رمضان بمسلسله "زلزال"، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرض أولى حلقاته، من تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .

كما صورت النجمة ياسمين عبد العزيز أخر مشاهدها أمس داخل إحدى الفيلات على الطريق الصحراوي، وجمعت المشاهد كل من ياسمين وفتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى، والمسلسل من تأليف هشام جمال وعبد الله حسن، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.

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كذلك انتهى النجم ياسر جلال من تصوير أخر مشاهده أمس الجمعة، داخل أحد مواقع التصوير في شبرامنت، وجمعت المشاهد كل من هبة عبد الغنى وإيمان العاصي، المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنياوي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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كما انتهى النجم مصطفى شعبان من تصوير مشاهده ضمن مسلسله "أبو جبل" ، والذي لاقى نجاحا كبيرا منذ عرضه، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

وينتهي النجم محمد إمام من تصوير أخر مشاهد مسلسله "هوجان"، والذي حصل على نسب مشاهدة عالية، فضلا عن إشادات كبيرة من النقاد والصحافة، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي، كما تنتهي النجمة دنيا سمير غانم من تصوير مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، خلال ساعات، لتكون أخر المنتهين من تصوير الموسم الرمضاني، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

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