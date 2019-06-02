شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبدالله تحيى حفل ثالث أيام العيد فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة آية عبداالله حفل غنائى ثالث أيام عيد الفطر بمنطقة المعادى وتقدم من خلاله عدد من أغانيها التي قدمتها في حفلها الأخير منذ فترة في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 67 .

يذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبد الله أغنية جديدة "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى وتعد هذه الأغنية الأولى التى تغنيفيها آية باللهجة الصعيدية.

وقدمت آية مؤخرا عددا من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبى يا رب"، والذى تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب.