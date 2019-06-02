شاهد.. ردة فعل الدكتورة خلود بعد ان وضع معجب يده على كتفها!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 05:01 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين ردة فعل الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، حين وضع معجب يده على كتفها أثناء التقاطه صورة تذكارية معها. وظهر في مقطع الفيديو معجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود التي بدت متفاجئة من الحركة وحاولت التعبير له عن استيائها بسلاسة أمام عدسات المصورين، وطالبته برفع يده، بقولها: “شيل إيدك”.

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