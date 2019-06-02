ياسر جلال يستعيد ذكرياته في رمضان مع شقيقه رامز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري ياسر جلال أن أغلب ذكرياته عن شهر رمضان الكريم والصيام كانت تجمعه بشقيقه الفنان رامز جلال.

ياسر قال إن أول مرة قرر أن يصوم فيها هو وشقيقه وهما أطفال كانت في شهر الصيف، حيث صادف أن جاء الشهر الكريم هذا الفصل، ووقتها كانت تجربتهما الأولى مع الصيام صعبة جدا.

الفنان المصري قال إن ذكرياته مع شقيقه كثيرة جدا، حيث أن رامز منذ الطفولة وهو شقي ويح صنع المقالب في كل من حوله، ولا يهدأ.

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ياسر جلال كشف أن أكثر ما يفتقده في شهر رمضان حاليا هو زينة رمضان، حيث كان الوضع مميز في الماضي، وكانت الجيران تلتف كبارا وصغارا لتزيين الشوارع، ولكن هذا الأمر اختفى مع مرور الزمن.

الفنان المصري ينافس في شهر رمضان من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، خالد كمال، كرم جابر، أحمد محارب. هبة عبدالغني، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

ويعد مسلسل “لمس أكتاف” هو البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس “ظل الرئيس” في رمضان 2017، و”رحيم” في رمضان 2018، واللذان حققا نسبة نجاح كبيرة خاصة أنه ظهرا فيهما بشكل مختلف تمامًا بعد غياب طويل عن الدراما.