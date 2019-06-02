رامي صبري يختتم أقوى الحفلات الرمضانية بالشيخ زايد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري رامي صبري آخر حفلاته داخل أكبر الخيم الرمضانية بأحد المولات الكبرى بالشيخ زايد، وذلك وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

ووصل رامي بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير وسط استقبال من منظمي الحفل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه ثم صعد إلى مسرح الحفل على أغنية “أجمل ليالي عمري”، وسط تصفيق وصيحات الحضور.

الفنان المصري قدم خلال الحفل وصلة غنائية للعديد من أشهر أغانيه، ومنها: “الراجل” و”تعالي” و “غالي” و “اهد الدنيا” و”حبيبي الأولاني”، و غيرهم العديد وسط اجواء من الفرح بين الحضور والتقاط الصور التذكارية والسيلفي معه .

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يذكر أن الفنان المصري رامي صبري قام مؤخرا بطرح أحدث بوسترات ألبومه القادم بعنوان “فارق معاك”، وذلك استعدادا للحمله الترويجية لطرحه بالأسواق فى موسم صيف ٢٠١٩.

وكان الفنان المصري رامي صبري قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى الحفلات الرمضانية، داخل خيمه “سهراية” بالتجمع الخامس، بحضور كامل العدد من محبيه من الأسر والشباب من الجنسين .

ووصل رامي إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير، وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج وليد منصور و ماجد حسني.