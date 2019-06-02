المطرب حسام حسني يعود للأضواء من جديد بسهرة رمضانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

عاد نجم التسعينات حسام حسني لإحياء الحفلات من جديد، حيث قام بإحياء حفلا غنائيا داخل خيمة مود سوينج بأرض ناينتي افينيو بالتجمع الخامس، وسط تفاعل من الحضور الذين شاركوه في الغناء.

وفي حب الفنان أحمد عدوية قام نجم التسعينات الفنان حسام حسني بغناء أغنيته “بنت السلطان”، كما قدم أغنية “ميال” لعمرو دياب، والتي قام حسام بتوزيعها له مؤكدا أنه كان يتمني غنائها.

Advertisements

كما قام حسني بتوجيه التهنئة للجمهور خاصة وأن حفله يتزامن مع ليلة القدر ويفصله أيام قليلة عن عيد الفطر، مؤكدا علي سعادته بالتواجد في هذا اليوم مع الجمهور، وقال: “كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وخلاص أيام قليلة والعيد جاي، وانا مبسوط إني معاكم في اليومين دول”.

وقدم عدد من أغانيه المتنوعة التي اشتهر بها ومنها: “كل البنات بتحبك”، و”لولاش”، و”اشتري”، و”انتي فين دلوقت”، و”الدنيا حر”، و”أمونة”، و”انا بحبك”، وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن حسام حسني يعود بعد فترة غياب طويلة من خلال توزيع أغنية فى ألبوم محمد محيي الجديد، وتعتبر أغنية اسم الألبوم وهى “ماتسألوهاش”، كلمات سلطان صلاح، ومن ألحان محمد محيي.