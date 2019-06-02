آسر ياسين يحتفل بزفافه على أبلة فاهيتا!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري آسر ياسين لجلسة تصوير جديدة ظهر فيها وهو يحتفل بزفافه على الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” في جلسة تصوير طريفة لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور خالد فضة.

أبلة فاهيتا أطلت في الجلسة بفستان زفاف، بينما قامت بتكبيل أيدي الفنان المصري بسلسلة حديدة كالمقبوض عليه، والذي ظهر مرتدي بذلة سوداء أنيقة.

وظهرت الصور وكأنها جلسة تصوير لآسر وأبلة فاهيتا بعد زفافهما، ونشرت صفحة الأخيرة على “انستجرام” مجموعة صور من الجلسة، وعلقت عليها بقولها: “وراء كل أرملة عظيمة مز .. #داخلة_ومش_خارجة”.

Advertisements

بينما وجه آسر رسالة اعتذار لزوجته “كنزي”، حيث كتب: “آسف يا كنزي حاولت.. شهد علي هذة الواقعة وصورها لكم خالد فضة”، فردت صفحة أبلة فاهيتا على رسالته بقولها: “يا حبيبي كفاية عليها.. ده حتي كتر الحلو يموّع”.

وكان الفنان آسر ياسين قد وقع مؤخرا ضحية لبرنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر، وذلك للمرة الأولى.

ووصف رامز، آسر ياسين، في بداية الحلقة بساحر النساء، وأثارت إطلالة آسر، الأولى من داخل الطائرة تعليقاته والتي أكد فيها أنه يشبه تجار السلاح.