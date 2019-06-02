لبلبة: لم أندم على عدم الإنجاب.. وموت العندليب دمرني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية لبلبة إن الفنان المصري عادل إمام هو توأم روحها ووجودها معه في أي عمل فني يسبب لها الطمأنينة.

لبلبة أكدت أن الزعيم هو السبب الرئيسي لدخولها عالم الدراما، حيث وافقت على المشاركة في مسلسل «صاحب السعادة» بسببه، ولم تكن وقتها تعرف إلى أي كاميرا تنظر، وبعد المشهد الأول طلب منها عادل إمام ألا ترى المشاهد التي صورتها لأن الممثل الجيد لا يرضى ابدا عن أدائه.

الفنانة المصرية قالت إن عادل إمام لم يتغير بمرور الزومن، وهو نفس الشخص الذي قابلته منذ أن كان شابا، وعملت معه، مشيرة إلى أنها قدمت معه 12 فيلم من أهم أعمالها.

لبلبة تحدثت أيضا عن ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، وقالت إنها قدمت معه فيلمي «ضد الحكومة»، و«معالي الوزير»، ووصفته بأنه أستاذ التقمص الذي كان يلبس الشخصية قبل وبعد التصوير، وقالت إنه في فيلم «ضد الحكومة»، وأثناء وضعها للماكياج، دخل عليها وكان متقمص للشخصية، وكانت تجاريه في ذلك.

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لبلبة قالت أيضا إن علاقتها بالفنان الراحل نور الشريف كانت مميزة جدا، وعملت معه في فيلم «ليلة ساخنة»، حيث كانت مترددة وخائفة من الدور ومن تقديم شخصية فتاة الليل، وبالفعل الدور كان نقطة فاصلة في تاريخها.

الفنانة المصرية قالت إن المخرج يوسف شاهين لن يعوض، وكان يشعر بوفاته قبل أن يحدث ذلك بأشهر، وأخبرها في عيد ميلاده الأخير أن هذا آخر عيد ميلاد سيحتفل به.

لبلبة قالت إنها غيرت جلدها تماما بعد أن نجحت في فيلم «الشيطانة التي أحبتني»، مع الفنان محمد صبحي، وبدأت في تقديم الأدوار الجادة.

وأكدت لبلة أنها لم تندم أبدا على وضعها للفن في صدارة حياتها، فلا تندم على عدم إنجابها، وعلى عدم تكرار تجربة الزواج، وخاصة أن أي رجل لم يكن ليرضى أن يكون رقم 2.

لبلبة تحدثت أيضا عن علاقتها بالفنان عبدالحليم حافظ، وقالت إنها عرفته عندما كانت في السابعة، وعندما كان في حفله الأول الذي أمره الجمهور أن ينزل من على المسرح.

لبلبة أضافت في حوارها مع مجلة “لها”: «حليم كان يحبّني كثيراً لدرجة أنه كان يُدرج اسمي في أغنياته من دون أن يشعر الجمهور، فمثلاً في أغنية “سواح” كان يقول “واهي نونيا بتلعب بينا”، بدلاً من “واهي دنيا بتلعب بينا”. وكانت لحظة وفاته من أصعب ما مرّ عليّ في حياتي، ورغم رحيله بقي صوته يصدح عالياً بأغانيه».