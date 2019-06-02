تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان حسن حسني بعد دخوله المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سبب خبر نقل الفنان المصري حسن حسني للمستشفى القلق لعدد كبير من جمهوره الذي أراد الاطمئنان على صحته.

الفنانة المصرية نهال عنبر كشفت تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير، حيث قالت إنه حاليا يتواجد في منزله ويتابع علاجه من هناك، ولا يتواجد داخل المستشفى.

نهال، رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين، أشارت إلى أن الفنان حسن حسني تعرض لأزمة صحية منذ أيام، وتم نقله إلى المستشفى لعمل عدد من الفحوصات، ولكن بعد الاطمئنان عليه خرج من المستشفى.

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يشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا رسميا وجهت فيه الشكر لـ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

الفنان حسن حسني شارك كضيف شرف في مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك العام قبل الماضي في مسلسل «رحيم».

حسن حسني فنان كبير يعتبره عدد من المنتجين الجوكر، حيث يستطيع أن يقدم الكوميديا والتراجيدي، كان تميمة الحظ لعدد كبير من النجوم ومن بينهم أحمد حلمي، محمد سعد، مصطفى شعبان، رامز جلال، محمد هنيدي، وغيرهم.