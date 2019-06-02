الفنانة إيمان العاصي تتألق في جلسة تصوير بيضاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة مع المصور أيمن عباس.

الصور نشرتها الاستايليست الخاص بإيمان العاصي عبر موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها الأخيرة وهي ترتدي ملابس كاجوال مميزة ومبهجة.

إيمان العاصي ظهرت في واحدة من الصور وهي تحمل سلة الورود الملونة، بينما تضع نظارة شمس على عينيها، وبدت أنيقة جدا.

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الفنانة الشابة ظهرت في لقطة أخرى وهي على الأرجوحة أمام حمام السباحة بنفس الطلة، ومنحتها تسريحة شعرها وماكياجها جمالا خلابا.

إيمان تشارك في شهر رمضان من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه في الشهر الكريم، وحققت إيمان العاصي النجاح بدورها، كما لفتت الانتباه ببعض المشاهد الرومانسية مع الفنان ياسر جلال.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في موسم الأعمال الدرامية رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أبو عمر المصري” بالاشتراك مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد خالد موسى.