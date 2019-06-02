يوسف الشريف يشارك بـ«النهاية» في رمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المنتج تامر مرسي، عن التفاصيل الأولية، لتعاقده مع النجم المصري الفنان يوسف الشريف، حيث يُشارك في الموسم الدرامي في شهر رمضان 2020.

ومن المقرر أن يشارك “الشريف” في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل يحمل اسم “النهاية”، ومن المُقرر عرضه عبر قنوات “dmc” و“Cbc” و”الحياة” و“ON”، فضلًا عن منصة “ووتش ات”، إذ لم تُعلن باقي التفاصيل حتى الآن.

وكان آخر أعمال يوسف الشريف التي عرضت في شهر رمضان، كان مسلسل “كفر دلهاب”، الذي عرض في شهر رمضان عام 2017.

Advertisements

وعلى جانب أخر، وجه الفنان المصري يوسف الشريف رسالة حب لزوجته الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، احتفالا بعيد زواجهما العاشر.

الفنان المصري قال في رسالته لزوجته، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عيد جوازي العاشر.. كل سنه وانتي اجمل وأطيب وأحن زوجه في الدنيا”.

زوجة الشريف وجهت له تهنئة أيضا بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي مش مصدقة ان عشر سنين فاتوا.. اكن اول يوم كان امبارح.. ربنا يخليك ليا”.

وكان الفنان المصري يوسف الشريف قد تعرف على إنجي علاء أثناء إجرائها حوار معه، ووقع في حبها، وتزوجها، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم: “عبدالله، وعبدالرحمن، وجنا».