حجاج عبدالعظيم: انتقاد "البرنسيسة بيسة" ضاعف نسب المشاهدة

أعرب الممثل المصري حجاج عبدالعظيم عن سعادته بمشاركة مي عز الدين بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بعد العديد من الأعمال التي جمعتهما معا، رافضا النقد الموجه للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حجاج لـ"العين الإخبارية" إن الهجوم الذي شنه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل "البرنسيسة بيسة" جاء في صالحه وضاعف من نسب المشاهدة، معربا عن اندهاشه من تحول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "نقاد غير متخصصين".

وأضاف: "وصل الأمر للسماح لأنفسهم بإهانة الممثلين في بعض الأحيان"، معتبرا أنها ظاهرة غير صحية، وأن المهاجمين تجاهلوا وجود مجهود مبذول بهدف إسعادهم.



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وأوضح حجاج أن علاقته بالفنانة مي عز الدين قديمة ومميزة، لافتا إلى أنه سبق أن شاركها عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة مثل مسلسل "دلع البنات" ومسلسلي "الشك" و"آدم"، وكلها أعمال لاقت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

وأشار إلى أنه فوجئ بأداء مي لشخصية السيدة العجوز، واندهش من النقد الموجه لها لعلمه باتصالها مع أغلب العاملين في مهنة "الماكيير"، مضيفا أنها كانت تتحمل وضع مادة كريهة الرائحة على الوجه والصدر والبطن طوال التصوير، وأن هذه المادة كانت تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسمها، قبل أن تتوصل لتقديم الشكل المناسب لشخصية الجدة "سكسة".

وحول دوره في المسلسل قال حجاج: "أجسد في العمل شخصية سائق تاكسي ما زال متمسكا بالأصالة، لذا يعتز بالسيارة القديمة والتلفزيون غير الملون، لكن الرسالة الأساسية التي تمت كتابة المسلسل على أساسها هي إصلاح حال التعليم، والمساواة بين طالب المدرسة الأجنبية وطالب المدرسة الحكومية".



