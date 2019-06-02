14 عرضا مسرحيا في أول أيام العيد بمصر

يستعد المسرح المصري لاستقبال الجمهور في عيد الفطر المبارك بتقديم 14 عرضا مسرحيا منها 10 عروض على مسرح الدولة بالإضافة لـ4 مسرحيات في القطاع الخاص.



ويقدم مسرح "كايرو شو" 3 عروض مسرحية، يتم افتتاحها في أول أيام عيد الفطر، منها عودة النجم محمد هنيدي بمسرحيته "3 أيام في الساحل" بعد توقف شهرين، بمشاركة الفنانين بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ندا موسى، مها أبوعوف، محمد محمود، وسامية الطرابلسي، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

ويعرض المسرح الخاص رائعة ويليام شكسبير "الملك لير"، بطولة يحيى الفخراني بمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، من إخراج تامر كرم، وإخراج مجدي الهواري.







ويعود النجم محمد صبحي لإعادة تقديم مسرحية "خيبتنا" مع ثاني أيام عيد الفطر في موسم ثان للمسرحية بعد عرضها بنجاح كبير في موسمها الأول بمسرح محمد صبحي بمدينة "سنبل".





كما تعرض مسرحية "Not Frozen"، بمدينة 6 أكتوبر، وهي عمل موسيقي غنائي راقص للأطفال، بطولة مجموعة من الأطفال والشباب الموهوبين، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الصغير.

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أما مسرح الدولة فيستقبل العيد بـ10 عروض مسرحية، حيث تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرض "يعيش أهل بلدي" من بطولة أحمد سلامة، وانتصار، ومحمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، وإخراج عاصم نجاتي، كما يقدم العرض المسرحي "الحالة توهان"، من بطولة جمال عبدالناصر، وأشرف مصيلحي، ورضا إدريس، من تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم، وإخراج سيد خاطر.





وتعود فرقة مسرح الغد لاستقبال جمهورها من جديد بعرض "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، وشيماء عبدالناصر، ونيجار، وفتحي الجارحي، وإخراج عمرو حسان.

وتقدم فرقة مسرح الشباب عرضها الجديد "بيت الأشباح"، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك".

كما تقدم فرقة مسرح الطليعة خلال موسم عيد الفطر عرضين الأول هو" شباك مكسور" من تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، وبطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، وعلي كمالو، والثاني هو " نوح الحمام" من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، وأحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرضها الجماهيري "أبو كبسولة" الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضه العام الماضي، من بطولة مصطفى أبوسريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، وإسلام عبدالشفيع، ومن تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الجديد "محطة مصر" من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، بينما تفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "زهرة اللوتس" من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض "ست الدنيا"، بطولة أحمد الدسوقي، ومحمود سعيد، وهيثم حسن، ومريم نصر.



