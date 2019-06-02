سميّة الخشّاب تخرج عن صمتها وتردّ على اتهامات طليقها أحمد سعد بـ"السرقة علنًا"

خرجت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن صمتها وردّت على اتهام طليقها أحمد سعد لها بالسرقة علناً، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبي، وأتى الرد من خلال منشور على الإنستغرام قالت فيه إنّها لن تردّ احتراماً للعلاقة الروحيّة التي كانت بينهما وكانت مليئة بالحب وأضافت: "هتتحاسب على الكلام ده إنت والزميلة بسمة الي ماعندهاش وقت غير إنها تتدخّل في خصوصيّات الناس وتشوّه صورتهم قدام الجمهور المحترم، عشان كده كان ليّا حقّ أرفض أطلع في برنامج غير محترم زي ده". وأشارت سمية إلى أنّها ستردّ لأنّ الساكت عن الحق شيطان أخرس، وطلبت من الجمهور عدم تصديق ما يُنشر ويُتداول، واعدةً بأنّها ستوضح العديد من الملابسات خلال الفترة المقبلة، بعدما فتح سعد عليها النار قائلاً أنّها استولتْ على المنزل الذي اشتراه وكتبتْه باسمها.

قد يهمك ايضاً:

سمية الخشاب تكشف السبب الرئيسي لطلاقها من أحمد

سعد سمية الخشاب تطالب طليقها أحمد سعد بـ"الصمت""