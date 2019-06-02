شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ينتهى من تصوير حلقة "سهرانين" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد رجب من تصوير حلقة فى برنامج "سهرانين" الذى يذاع على قناة ON E، ويقدمه النجم أمير كرارة، ويتحدث رجب خلال الحلقة عن مسلسله "علامة استفهام" الذى يعرض له فى شهر رمضان يومياً، وكواليس تحضيره، وعن الأماكن التى يحب أن يسهر فيها مع أصدقائه، وأشياء أخرى كثيرة يتناولها اللقاء.

برنامج "سهرانين" يقدمه أمير كرارة على شاشة ‪ON E، فى سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة.

يذكر أن مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.