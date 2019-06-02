شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تعرف على أشهر الأفلام التاريخية الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف الأفلام الهندية خصوصا التاريخية بأنها افلام ذات معنى وينبهر الجميع بالأزياء والرقص والموسيقى مع الأداء التمثيلى بتلك الأفلام ، لذلك سنرصد لكم بالصور والتفاصيل أشهر الأفلام الهندية التاريخية التى يجب ان تشاهدوها على النحو التالى:

1 – فيلم Jodha Akbar 2008 :

بطولة كل من " آشواريا راى باتشان ، ريثيك روشان " ، تأليف حيدر على ، اخراج آشوتوش جواريكار ، ويجسد هذا الفيلم الحياة الملكية للامبراطورية المغولية التى يحكمها الامبراطور جلال الدين آكبر فى القرن السادس عشر ، ومن أجل خدمة هذه الامبراطورية يتزوج ملكة هندية راجبوتية تدعى جودها ، وتقع العديد من الحروب بين المغول والراجبوتين ، حتى يتمسك بحبها ويحل جميع المشاكل .

2 – Bajirao Mastani 2014 :

بطولة كل من " ديبيكا بادوكون ، رانفير سينج ، بريانكا تشوبرا جوناس " ، تأليف ناجناث اس اينامدار ، اخراج سانجاى ليلا بانسالى ، يتناول هذا الفيلم قصة امبراطور مملكة ماراتها " باجيراو " المتزوج من كاشى ، الذى يقع فى حب أميرة مسلمة من مملكة بوندلخاند تسمى " ماستانى "، وبسبب هذا الحب تقوم العديد من الحروب بين المملكتين .

3 - فيلم Padmavat 2017 :

بطولة كل من " ديبيكا بادوكون ، شاهد كابور ، رانفير سينج " ، قصة بركاش كاباديا ، انتاج واخراج سانجاى ليلا بانسالى ، يجسد هذا الفيلم قصة ملك من ولاية راجستان بالهند متزوج من ملكة راجبوتية تدعى " بادمافاتى " ، ويقوم " علاء الدين خليجى " بالعديد من الحروب تجاه ملك راجستان للفوز بالملكة بادمافاتى رغمأ عنه ، وتتوالى العديد من الصراعات الدرامية الممزوجة بالرومانسية فى الفيلم .

4 – فيلم Manikarnika : Queen of Jhansi 2019 :

بطولة كلا من " كانجانا رانوت ، ريمى سين ، ادوارد سونين بليك " تأليف فيجايندرا براساد ، اخراج كانجنا رانوت ، رادها كريشنا جاجار لامودى ، يجسد هذا الفيلم حياة الاميرة لاكشميباى ورحلة كفاحها فى المناضلة ضد الانجليز البريطانين عام 1857 فى القرن التاسع عشر .

5 - فيلم Veer 2010 :

بطولة كل من " سلمان خان ، زارين خان ، سهيل خان ، جاكى شروف ، ميثون شاكروبورتى " ، تأليف شاليش فارما ، اخراج انيل شارما ، يتناول هذا الفيلم قصة كفاح الهند ضد انجلترا فى أوائل القرن العشرين ، مع لمحة رومانسية بين شاب وفتاة يدعون "فير ، يوفراجى".

6 - فيلم Kisna 2005 :

بطولة كل من "فيفيك اوبيروى ، إيشا شارفانى ، آنطونيا بيرناث " ، تأليف كلا من " ساشين باهوميك ، فاروق دهوندى ، سوبهاش جهاى ، مرجريت جلوفر " ، إخراج سوبهاش جهاى ، تقع أحداث هذا الفيلم سنة 1930 ويجسد قصة كفاح الهند مع انجلترا من أجل الاستقلال ، وتتصاعد الأحداث عند وقوع شاب هندى يدعى كيسنا فى حب فتاة انجليزية تسمى كاثرين ، على الرغم من حب فتاة هندية لكيسنا وتتوالى الأحداث .

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7 – فيلم Rang De Pasanti 2006

بطولة كل من " عامر خان ، سها على خان ، شارمان جوشى ، كونال كابور ، آتول كولكارنى ، سيدارث " ، تأليف كلا من رينزل دى سيلفا ، براسون جوشى ، راكيش اوم باركاش ميهرا ، كامليش باندى ، إخراج راكيش اوم باركاش ميهرا ، يتناول هذا الفيلم قصة 6 شباب يساعدون فتاة إنجليزية فى تصوير فيلم وثائقى يتناول الحياة بعد استقلال الهند وانجلترا ، ولكن تتصاعد العديد من الأحداث التى لم تكن فى الحسبان .

8 - فيلم Thugs of Hindustan 2018

بطولة كلا من " عامر خان ، أميتاب باتشان ، كاترينا كيف ، فاطمة سنا شيخ " ، انتاج شركة ياش راج للافلام ، تأليف واخراج فيجاى كريشنا اشاريا ، يتناول هذا الفيلم الصراع بين الخير والشر من خلال امبراطور طيب القلب وله مبدأ فى حب الوطن ، وامبراطور آخر شرير جدا متعطش للقوة والسلطة ، وتتوالى الاحداث التاريخية بين الهند وانجلترا .

9 – فيلم Earth 1998

بطولة كلا من " عامر خان ، نانديتا داس ، راهول خاننا " ، تأليف ديبا ميهتا ، بابسى سيدهاوا ، اخراج ديبا ميهتا ، يتناول هذا الفيلم احداث عام 1947 عند تقسيم الهند وباكستان ، ومشاهد درامية لفتاة هندية وقع فى حبها شابين ، وتتوالى الأحداث.

10 - فيلم Gadar Ek Prem Katha 2001 :

بطولة كلا من " سونى ديول ، اميشا باتيل ، امريش بورى " ، تاليف شاكتى مان تلوار ، اخراج انيل شارما ، يتناول هذا الفيلم احداث انقسام الهند وباكستان عام 1947 ، ووقوع شاب وفتاه فى الحب على الرغم ان الحدود بين الهند وباكستان تفرقهما .

11 - فيلم Kesari 2019 :

بطولة كل من " آكشاى كومار ، بارينيتى تشوبرا ، راكيش شارما " ، تاليف جيريش كوهلى ، انوراج سينج ، إخراج انوراج سينج ، يجسد هذا الفيلم قصة كفاح 21 جنديا هنديا من الديانة السيخية ضد 10000 جندى أفغانى فى الحرب عام 1897 فى القرن التاسع عشر .

12 - فيلم Kalank 2019 :

بطولة كل من " عليا بهات ، فارون دهاون ، سوناكشى سينها ، اديتيا روى كابور ، مادهورى ديكشت ، سانجاى دات " ، تأليف كلا من شيبانى باهتيجا ، حسين دلال ، اخراج ابهيشك فارمان ، يتناول قصة حب ملحمية فى الأربعينات وأحداث الشغب والتقسيم بين الهند وباكستان .