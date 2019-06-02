شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تعرف على أشهر الأفلام التاريخية الهندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف الأفلام الهندية خصوصا التاريخية بأنها افلام ذات معنى وينبهر الجميع بالأزياء والرقص والموسيقى مع الأداء التمثيلى بتلك الأفلام ، لذلك سنرصد لكم بالصور والتفاصيل أشهر الأفلام الهندية التاريخية التى يجب ان تشاهدوها على النحو التالى:
1 – فيلم Jodha Akbar 2008 :
بطولة كل من " آشواريا راى باتشان ، ريثيك روشان " ، تأليف حيدر على ، اخراج آشوتوش جواريكار ، ويجسد هذا الفيلم الحياة الملكية للامبراطورية المغولية التى يحكمها الامبراطور جلال الدين آكبر فى القرن السادس عشر ، ومن أجل خدمة هذه الامبراطورية يتزوج ملكة هندية راجبوتية تدعى جودها ، وتقع العديد من الحروب بين المغول والراجبوتين ، حتى يتمسك بحبها ويحل جميع المشاكل .
2 – Bajirao Mastani 2014 :
بطولة كل من " ديبيكا بادوكون ، رانفير سينج ، بريانكا تشوبرا جوناس " ، تأليف ناجناث اس اينامدار ، اخراج سانجاى ليلا بانسالى ، يتناول هذا الفيلم قصة امبراطور مملكة ماراتها " باجيراو " المتزوج من كاشى ، الذى يقع فى حب أميرة مسلمة من مملكة بوندلخاند تسمى " ماستانى "، وبسبب هذا الحب تقوم العديد من الحروب بين المملكتين .
3 - فيلم Padmavat 2017 :
بطولة كل من " ديبيكا بادوكون ، شاهد كابور ، رانفير سينج " ، قصة بركاش كاباديا ، انتاج واخراج سانجاى ليلا بانسالى ، يجسد هذا الفيلم قصة ملك من ولاية راجستان بالهند متزوج من ملكة راجبوتية تدعى " بادمافاتى " ، ويقوم " علاء الدين خليجى " بالعديد من الحروب تجاه ملك راجستان للفوز بالملكة بادمافاتى رغمأ عنه ، وتتوالى العديد من الصراعات الدرامية الممزوجة بالرومانسية فى الفيلم .
4 – فيلم Manikarnika : Queen of Jhansi 2019 :
بطولة كلا من " كانجانا رانوت ، ريمى سين ، ادوارد سونين بليك " تأليف فيجايندرا براساد ، اخراج كانجنا رانوت ، رادها كريشنا جاجار لامودى ، يجسد هذا الفيلم حياة الاميرة لاكشميباى ورحلة كفاحها فى المناضلة ضد الانجليز البريطانين عام 1857 فى القرن التاسع عشر .
5 - فيلم Veer 2010 :
بطولة كل من " سلمان خان ، زارين خان ، سهيل خان ، جاكى شروف ، ميثون شاكروبورتى " ، تأليف شاليش فارما ، اخراج انيل شارما ، يتناول هذا الفيلم قصة كفاح الهند ضد انجلترا فى أوائل القرن العشرين ، مع لمحة رومانسية بين شاب وفتاة يدعون "فير ، يوفراجى".
6 - فيلم Kisna 2005 :
بطولة كل من "فيفيك اوبيروى ، إيشا شارفانى ، آنطونيا بيرناث " ، تأليف كلا من " ساشين باهوميك ، فاروق دهوندى ، سوبهاش جهاى ، مرجريت جلوفر " ، إخراج سوبهاش جهاى ، تقع أحداث هذا الفيلم سنة 1930 ويجسد قصة كفاح الهند مع انجلترا من أجل الاستقلال ، وتتصاعد الأحداث عند وقوع شاب هندى يدعى كيسنا فى حب فتاة انجليزية تسمى كاثرين ، على الرغم من حب فتاة هندية لكيسنا وتتوالى الأحداث .
7 – فيلم Rang De Pasanti 2006
بطولة كل من " عامر خان ، سها على خان ، شارمان جوشى ، كونال كابور ، آتول كولكارنى ، سيدارث " ، تأليف كلا من رينزل دى سيلفا ، براسون جوشى ، راكيش اوم باركاش ميهرا ، كامليش باندى ، إخراج راكيش اوم باركاش ميهرا ، يتناول هذا الفيلم قصة 6 شباب يساعدون فتاة إنجليزية فى تصوير فيلم وثائقى يتناول الحياة بعد استقلال الهند وانجلترا ، ولكن تتصاعد العديد من الأحداث التى لم تكن فى الحسبان .
8 - فيلم Thugs of Hindustan 2018
بطولة كلا من " عامر خان ، أميتاب باتشان ، كاترينا كيف ، فاطمة سنا شيخ " ، انتاج شركة ياش راج للافلام ، تأليف واخراج فيجاى كريشنا اشاريا ، يتناول هذا الفيلم الصراع بين الخير والشر من خلال امبراطور طيب القلب وله مبدأ فى حب الوطن ، وامبراطور آخر شرير جدا متعطش للقوة والسلطة ، وتتوالى الاحداث التاريخية بين الهند وانجلترا .
9 – فيلم Earth 1998
بطولة كلا من " عامر خان ، نانديتا داس ، راهول خاننا " ، تأليف ديبا ميهتا ، بابسى سيدهاوا ، اخراج ديبا ميهتا ، يتناول هذا الفيلم احداث عام 1947 عند تقسيم الهند وباكستان ، ومشاهد درامية لفتاة هندية وقع فى حبها شابين ، وتتوالى الأحداث.
10 - فيلم Gadar Ek Prem Katha 2001 :
بطولة كلا من " سونى ديول ، اميشا باتيل ، امريش بورى " ، تاليف شاكتى مان تلوار ، اخراج انيل شارما ، يتناول هذا الفيلم احداث انقسام الهند وباكستان عام 1947 ، ووقوع شاب وفتاه فى الحب على الرغم ان الحدود بين الهند وباكستان تفرقهما .
11 - فيلم Kesari 2019 :
بطولة كل من " آكشاى كومار ، بارينيتى تشوبرا ، راكيش شارما " ، تاليف جيريش كوهلى ، انوراج سينج ، إخراج انوراج سينج ، يجسد هذا الفيلم قصة كفاح 21 جنديا هنديا من الديانة السيخية ضد 10000 جندى أفغانى فى الحرب عام 1897 فى القرن التاسع عشر .
12 - فيلم Kalank 2019 :
بطولة كل من " عليا بهات ، فارون دهاون ، سوناكشى سينها ، اديتيا روى كابور ، مادهورى ديكشت ، سانجاى دات " ، تأليف كلا من شيبانى باهتيجا ، حسين دلال ، اخراج ابهيشك فارمان ، يتناول قصة حب ملحمية فى الأربعينات وأحداث الشغب والتقسيم بين الهند وباكستان .
كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. تعرف على أشهر الأفلام التاريخية الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.