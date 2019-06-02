"الملك المصري ويا مشرفنا".. رسائل نجوم الفن لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل التهنئة للاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز مع ليفربول بهدفين سجلهما محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية، وديفوك أوريجي في الدقيقة 87، ليحصل ليفربول على لقبه السادس في دوري الأبطال.

ونرصد لكم رسائل نجوم الفن لمحمد صلاح:

مريم أمين

نشرت الإعلامية مريم أمين عبر حسابها الشخصي بموقع"إنستجرام" صورًا للنجم محمد صلاح، وعلقت عليها: "فخرنا، الملك المصري، مبروك".

ياسمينا العلواني

نشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لمحمد صلاح، وعلقت عليها: "فخورين بيك.. ربنا يحميك".

جومانا مراد

وشاركت الفنانة جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورتين لمحمد صلاح،إحداهما من العام الماضي بعد

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إصابته في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد وخسارة اللقب، وصورة له من مباراة أمس، وكتبت: "وبعد خساره النهائي ٢٠١٨ ، ليفربول يحقق البطوله الأوروبية السادسة ٢٠١٩، الحمد لله والف مبروك يا أبو صلاح، فخورين بك".

أحمد عز

نشر الفنان أحمد عز عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للنجم محمد صلاح، وكتب عز: "الف مبروك يا فخر كل المصريين وفخر العرب".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لمحمد صلاح، وعلقت عليها: "مبروووووك صلاح تاجر السعادة .. فرحة كبيرة، الفرعون المصري محمد صلاح يتربع على عرش القارة الأوروبية"، وكتبت في تغريدة آخرى تعليقا على صورة صلاح: " أنا ابن مصر أنا ضد الكسر".

أحمد صلاح حسني

وشارك الفنان أحمد صلاح حسني، صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وكتب معلقا عليها: "مبروك يا حبيبي.. تستحقها يا فخر مصر.

أمير كرارة

وشارك الفنان أمير كرارة، صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "مبروك للكابتن محمد صلاح، الفوز بالبطوله ودايما مشرفنا يارب وعقبال كأس الأمم".