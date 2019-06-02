قنوات اماراتية توقف عرض مسلسل علا الفارس… والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 03:00 صباحاً - أعلنت قناة “بينونة” الإماراتية في وقت متأخر من ليل السبت الأحد، وقف عرض مسلسل صبر العذوب، الذي تلعب فيه الإعلامية الأردنية علا الفارس دور البطولة.

ونشرت القناة بيانا عبر حسابها الموثق على “تويتر”، قالت فيه: “تعتذر قناة بينونة من متابعين برنامج صبر العذوب عن إيقاف البرنامج بسبب إنضمام بطلة المسلسل لـ قناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في العالم”.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت قناة الظفرة الإماراتية، وقف عرض المسلسل، ونشرت تغريدة التالية على حساب القناة الرسمي: “تعتذر قناة الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي.”ز

وكانت الإعلامية الاعلانية علا الفارس، أعلنت مؤخرا، انضمامها لقناة الجزيرة كمقدمة أخبار.