أنغام تتعرض لوعكة صحية

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 03:00 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية أنغام عن تعرضها لوعكة صحية حيث نشرت صورة لها اثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل المستشفى.
لم تفصح أنغام عن سبب الوعكة الصحية وتفاصيلها وأكتفت بالتعليق على صورتها التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وكتبت “الحمد لله”، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
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