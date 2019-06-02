ليفربول يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على توتنهام بهدفين لمحمد صلاح وأوريغي

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 03:00 صباحاً - توج فريق ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل صفر في مباراة النهائي التي أقيمت في مدريد.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد لمسة يد احتسبها حكم المباراة ضد لاعب توتنهام موسى سيسوكو.

وعزز البلجيكي ديفوك أوريغي تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة 87، ليضمن لأشبال المدرب الألماني يورغن كلوب لقب البطولة.

ويأتي فوز ليفربول بلقب البطولة الأوروبية بعد موسم رائع للفريق، إذ جاء بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي فاز بالبطولة المحلية.

وتقاسم نجما ليفربول صلاح والسنغالي ساديو مانيه، مع مهاجم الأرسنال بيير-إيميريك أوباميانغ، جائزة “الحذاء الذهبي” في الدوري الإنجليزي.