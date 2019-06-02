محمد عادل إمام يستكمل تصوير «لص بغداد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان والنجم المصري محمد عادل إمام، أن يعود إلى تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد” بعد إجازة عيد الفطر القادم 2019.

وقام محمد عادل إمام بتصوير عدد كبير من المشاهد قبل انشغاله في تصوير مسلسله الذي يعرض حاليا وهو بعنوان هوجان.

ويشارك فى بطولة فيلم “لص بغداد” كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.

وعلى جانب أخر، يشارك النجم المصري في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “هوجان”، ويشارك في بطولة العمل كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور، ويعرض العمل عى قناة الحياة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.