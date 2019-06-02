سوزان نجم الدين لـ"العين الإخبارية": شخصيتي في "ابن أصول" تشبهني

نجحت الممثلة السورية سوزان نجم الدين في جذب الأنظار لها هذا الموسم من خلال شخصية "صولا" التي قدمتها في مسلسل "ابن أصول" أمام حمادة هلال، الذي جسدت خلال أحداثه بحرفية شديدة شخصية الأم التي تحب ابنها إلى حد التملك، وفي الوقت نفسه نجحت خلال مشاركتها في مسلسل "كلبش 3" في تقديم شخصية جديدة عليها لتؤكد أنها فنانة تمتلك جميع الأدوات التي تؤهلها للعبور إلى قلب الجمهور.



وفي حوارها مع "العين الإخبارية" كشفت سوزان أسباب نجاحها في دور "صولا"، والدافع وراء المشاركة في "كلبش 3"، رغم صغر مساحة الدور.. فإلى نص الحوار:

- ما الذي لفت نظرك لتقديم شخصية "صولا" في مسلسل "ابن أصول"؟

"صولا" تشبهني إلى حد كبير ما عدا حب التملك، لذا تعاملت مع الشخصية بشكل حقيقي، وصادق، وصدقت الشخصية ومنحتها من روحي وقلبي ومشاعري، كما أن هناك عناصر أخرى غير الشخصية جذبتني للعمل منها وجود النجم الكبير حمادة هلال الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وكذلك المخرج المتميز محمد بكير، كما أن المسلسل يعالج قضية مهمة وهي علاقة الابن بأمه وحب التملك وهي قضية موجودة في المجتمعات العربية.





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- تجسيدك لشخصية والدة "حمادة هلال" أمر أدهش الجمهور لأن الفارق في العمر بينكما لا يذكر؟

الأم التي قدمتها في المسلسل صغيرة السن وجميلة، وترتدي ملابس أنيقة، ومع ذلك فالدور يمثل تحديا لنفسي، فأنا ممثلة لا تهتم بعمر الشخصية، ولكن يشغلني الهدف من العمل الفني والرسالة التي يحتويها، أضف لذلك رغبتي في التنوع والتجديد.

- ما أصعب مشاهد العمل؟

أصعب مشاهد قدمتها في مسلسل "ابن أصول" هي المواجهات التي جمعت بيني وحمادة هلال الذي يجسد دور ابني، وعندما يكتشف أنني تزوجت دون علمه يغضب، فأحاول الدفاع عن نفسي بتبرير تصرفاتي، وهذا المشهد أرهقني جدا.

- ولماذا قبلت تقديم 3 مشاهد فقط في مسلسل "كلبش 3"؟

تحمست لهذا العمل لأسباب كثيرة منها أن الأجزاء السابقة من المسلسل حققت نجاحا كبيرا، كما أن فريق العمل يضم نخبة رائعة ومنهم أمير كرارة وهشام سليم، ويدير العمل المخرج الموهوب بيتر ميمي.

أما حماسي لتقديم "سارة" الأمريكية رغم أن الدور لا يتجاوز 3 مشاهد فقط، فيرجع إلى أن الشخصية تعكس حقيقة أن ما يحدث في المجتمعات العربية مدبر ومخطط له من الخارج، كما تلقي الضوء على العولمة والحرب الاقتصادية، وخطر تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة العربية.

- لكن بعض النجوم تخاف من الأدوار الصغيرة.

لا يوجد دور صغير ودور كبير، لكن يوجد دور مؤثر أو دور عديم التأثير، ويشغلني دائما محتوى وقيمة الدور ولا أنظر إلى مساحته، لذلك فخورة بظهوري فى "كلبش 3" رغم صغر المساحة، لأن الدور مؤثر في أحداث العمل ويحمل رسالة قوية جدا للجمهور.



