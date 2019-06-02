أحمد فهمي لـ"العين الإخبارية": تعدّد جنسيات الممثلين سر نجاح "الحرملك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غاب الممثل المصري أحمد فهمي عن الدراما المصرية، العام الجاري، ولكنه سجّل حضوره في مسلسلين عربيّين، السوري "الحرملك" واللبناني "بروفا".

وفي حواره مع "العين الإخبارية أكد فهمي: "تجربة رائعة وتُحقّق شعبية وجماهيرية أوسع، لأن العمل الذي يعتمد على جنسية واحدة يستهدف غالباً جمهور بلد فقط"

وتابع: "للاقتراب من شخصية عزمي بك في مسلسل الحرملك تدرّبتُ فترةً طويلةً على السير والكلام بطريقة معينة، ذاكراً أن فرقة "وام" التي يشارك بها، أنهت تصوير ملصق الألبوم الجديد، ومن المُتوّقع طرحه بعد بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.



• ما الذي شجّعك لقبول دورك في مسلسل "الحرملك"؟

أسباب كثيرة منها أن الموضوع شيّق ومثير، كما يضم فريق العمل فنانين كبار من دول عربية عدة، وأعتقد أن السبب الرئيسي في انتشار العمل هو لغة الحوار بالعامية المصرية والسورية المُحبَّبة والدارجة لدى الجمهور.

شخصية "عزمي بك" التي أقدّمها والتي تشبه منصب وزير الداخلية في العصر الحديث كانت جذابةً وجديدةً بالنسبة لي، خصوصاً وأنها ترتبط بالعصر العثماني.

• كيف أعدَدت لأداء هذه الشخصية التاريخية؟

من أجل الاقتراب من "عزمي بك" تدرّبتُ فترةً طويلةً على السير والكلام بطريقة معينة، ولم يكن الأمر سهلاً بالتأكيد، ولكن عندما بدأت في رسم ملامح الشخصية، والإمساك بمفاتيحها صار الأمر شديد البساطة.

• قبولك هذا الدور هل كان وسيلةً لتنويع تجربتك الفنية؟

أنا أجتهد وأحاول التجديد والتنويع في أدواري الفنية قدر المتاح، لا سيما أني صرت بعد سنوات طويلة أمتلك خبرةً تسمح لي باختيار أعمال محترمة تُقدّم رسالة للمشاهد، فانا أعتبر نفسي تماماً مثل الصحفي الذي يكتسب الخبرة مع الممارسة، وبمرور الوقت يصبح كاتباً ماهراً، بل ويستطيع اختيار الجريدة أو الموقع المُعبّر عن أفكاره وانتماءاته.

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• هل كان التعاون مع جنسيات مختلفة شكَّل صعوبةً؟

المنتج الواعي عادةً ما يكون قادراً على توفير مناخ يُحدِث تناغماً بين "الكاست" الذي يتم اختياره من قبل المخرج، وهذا ما حدث في "الحرملك"، لذلك لم تكن هناك صعوبات في التعاون بين الجميع، خصوصاً أن كل فنان نال المساحة التي تليق به.

• ما تقييمك لتجربة العمل الجماعي في أكثر من عمل؟

تجربة رائعة وتُحقّق شعبية وجماهيرية أوسع، لأن العمل الذي يعتمد على جنسية واحدة يستهدف غالباً جمهور بلد فقط، لكن المسلسل العربي يكون شاملاً ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة وعظيمة جداً.

• بِمَ تميّزَ دورك ضمن مسلسل "بروفا"؟

أولاً الشخصية بعيدة تماماً عن دوري في "الحرملك"، كما أن المسلسل "لايت كوميدي رومانسي"، وأنا أعمالي الكوميدية قليلة جداً.

أضف إلى ذلك وجود ماجى بوغصن وهي فنانة متميّزة، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة في لبنان والشام.





• هل هناك مشاريع غنائية في الفترة المقبلة؟

انتهت فرقة "وام" التي أشارك بها، من تصوير ملصق الألبوم الجديد، ومن المُتوّقع طرحه بعد بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.