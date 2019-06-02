شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ونجمات خطفوا الأنظار بسبب وسامتهم فى دراما رمضان هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة من نوع اخر شهدتها المسلسلات هذا العام حيث استطاع الكثيرمن النجوم الرجال و السيدات المشاركين في دراما رمضان هذا العام خطف قلوب المشاهدين بوسامتهم، حيث أشادت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتهم طوال ظهورهم في الحلقات السابقة من المسلسلات.

ويأتي في مقدمة الرجال النجم أحمد صلاح حسني الذي يشارك في مسلسل " حكايتي" يجسد من خلاله دور على البارون وقد تفاعل عدد كبير من محبيه ومتابعي المسلسل بدوره واشادوا بوسامته .

أحمد حاتم الذى يجسد دور "أدهم" ابن عم "داليدا" ياسمين صبري في مسلسل " حكايتي " لقى أيضا تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول شكله وأدائه فى المسلسل.

فيما نال النجم أمير كرارة إشادات كبيرة من جانب المشاهدين حيث وصفته الكثير من الفتيات بأنه يمتلك مواصفات فتي الأحلام خاصة في شخصية " سليم الانصارى التى يجسدها أمير في الجزء الثالث من مسلسل كلبش.

حمادة هلال الذى خطف قلوب المشاهدين بوسامته خلال دور هشان الذي يقدمه في مسلسل " ابن أصول" الذي يخوض به السباق الرمضاني .

ويستمر النجم هانى سلامة في الحفاظ على دخوله ضمن قائمة الأوسم في دراما رمضان وذلك بعد تقديمه هذا العام لشخصية هادى أبو المكارم في مسلسل " قمر هادى.

هناك أيضا النجم ياسر جلال الذى استطاع خطف الأنظار بشدة هذا العام عبر شخصية أدهم التى يجسدها في مسلسل " لمس أكتاف" والتى ظهر فيها بشكل مختلف ولوك جديد.

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وحصلت النجمة ياسمين صبرى على إشادة الجميع بعد ظهورها بإطلالات رائعة أعجب بها المشاهدين حيث تلعب دور البطولة في مسلسل " حكايتي " بشخصية داليدا.

أما النجمة مي عز الدين فحصلت علي قدر كبير من المدح وتلقت ردود أفعال إيجابية للغاية خاصة بعد ظهورها بفستان زفاف أشاد به متابعي السوشيال ميديا .

فيما نالت النجمة حلا شيحا جزء كبير من المدح خاصة بعد عودتها للتمثيل والظهور في شخصية صافية التي تجسدها في مسلسل زلزال .

بينما باتت الفنانة الشابة هنادي مهنا حديث المعجبين على السوشيال ميديا بعد أن خطفت قلوب المتابعين خلال شخصية أمل التي تجسدها في مسلسل زلزال .

فيما واصلت النجمة هنا الزاهد تلقي ردود الأفعال الإيجابية حول إطلالتها وظهورها بشكل جميل يشبه نجمات الخارج حيث وصفها الكثيرون بأنها تتمتع بملامح أوروبية خلال ظهورها في مسلسل الواد سيد الشحات.

بينما كان للنجمة إيمان العاصي قدر من الإشادات خاصة بعد ظهورها بدور غادة في مسلسل " لمس أكتاف " حيث كانت موفقة للغاية في جميع إطلالتها .

وأخيرا أحدثت النجمة السورية سوزان نجم الدين ضجة علي السوشيال ميديا بعد ظهورها باطلالة متميزة للغاية خلال مسلسل ابن أصول والذى تجسد فيه دور أم الفنان حمادة هلال حيث لم تظهر عليها ملامح الأمومة بل بدت كأنها شابة في العشرينات من عمرها .