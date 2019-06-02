شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يبكى الجمهور فى مشهد مؤثر بعد وفاة ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم ياسر جلال مشهدا مؤثرا للغاية فى الحلقة الـ 27 من مسلسله الجديد "لمس كتاف" الذى يعرض بشكل حصرى على شاشة cbc، حيث كان المشهد عبارة عن المواجهة الأولى بين "أدهم" الذى يجسده ياسر جلال و"جو" الشاب الذى أعطى لابنه فارس سجارة المخدرات وتسببت فى وفاتة.

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وقدم ياسر جلال المشهد بشكل مؤثر للغاية جعل الجمهور يتعاطف معه بعد فقدانه ابنه الوحيد وبكائه فى مواجهة الشخص المتسبب فى موته، ونال ياسر اشادات كبيرة على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة، واعتبره الكثيرين من أبرز المشاهد المؤثرة فى دراما رمضان هذا العام.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏