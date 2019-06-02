شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذهب "أدهم" – ياسر جلال – الى الضابط "علاء" - خالد كمال - بعد طلبه الأخير لمساعدته فى القبض على "حمزة" – فتحى عبد الوهاب – الذى تسبب فى وفاة ابنه فارس بسبب تجارته فى المخدرات وتصدريها للناس، فى بداية الحلقة الـ 27 ، ويشعر أدهم بالعقاب من الله بسبب معرفة حمزة فى يوم من الأيام ويؤكد للضابط أنه لا يعمل معه من الاساس فى تجارة المخدرات

يقابل جو" – عمر شرقى – الذى أعطى ابنه سجارة الاستروكس وتسبب فى وفاته ويتهور عليه بالضرب ويلحقه الضابط، ويخبر جو أدهم بأن فارس كان متضايق وقتها لينهار فى البكاء، ويعطى له الضابط مهلة فى التفكير بالعمل معه فى ايقاع حمزة ثم الرد عليه، وبعد أيام يخبر علاء بأنه معه فيما طلبه منه وسيتم الاتفاق بينهما على ما يجب عمله.

تخبر عايدة" – حنان مطاوع – كل رجالها بأنها لن تعمل فى المخدرات مرة أخرى وأن مرتباتهم ستصلهم كل شهر بشكل طبيعى، وتفاجىء عايدة حمزة بالذهاب له فى منزله بالقاهرة وتخبره أنها جاءت للحصول على هذا المنزل لأنه من أموال والدها، وتنزل "كاميليا" – سمر مرسى- وتدخل فى الحوار معهما ويقوم بحمزة بطرد عايدة خارج المنزل وتطلب منه ارسال ورقة طلاقها.

يقابل أدهم حمزة ويسأله لو ابنه مات بسبب المخدرات ليرد عليه حمزة بأنه سيقتل من اعطاه المخدرات وكل من معه، ويخبره أدهم بأن قرر ترك العمل معه ليطلب منه حمزة الحصول على اجازة لتهدئه اعصابه خاصة وأنه متزوج من اخته "غادة" – ايمان العاصى – وتريد مصاريف كثيرة وأن فض العمل مع لا يكون الا بالموت ويوافق أدهم على الاجازة.

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يشتكى حمزة لشقيقه "زيدان" – محمد عز - من أفعال عايدة معه بغلق تجارة المخدرات وحضورها منزله، ولكن زيدان يكتشف أن حمزة يستعطفه بعد ترك الناس له ويريده جانبه بعدما أصبح وحيداً، ويخبره بأنه سيدخل شحنة جديدة وضخمة ولو وقف معه سيحصل على أكثر من نصيبه المعتاد، وتزور كاميليا أدهم فى الجيم وتخبره بالشخص الذى يطارها وتروى لها الحكاية كاملة ليقرر مساعدتها مقابل طلب منها خدمة له.

يطلب أدهم من علاء بيه معرفة صاحب وعنوان رقم تليفون وهو الذى أعطته له كاميليا ويعطيه عنوان هذا الشخص وسط دهشة من أدهم لأنه عنوان على ابن صديقه "أشرف" – كرم جابر، بينما تزور عايدة والدها فى المقابر وتشتكى له حالها وما وصلت اليه مع حمزة الذى زوجها له وحرمها من الانجاب وطردها وتهديده لها وتحبره بأنها ستذهب للحج واخراج الأموال فى سبيل الله

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏