أولى ملامح فيلم المافيا الأيرلندية The Kitchen .. فيديو وصور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن The Kitchen، التريلر الرسمى الأول للفيلم من بطولة ميليسا مكارثى وتيفانى هاديس، المقرر عرضه يوم 9 أغسطس القادم فى دور العرض.

It’s their business now. Watch the new trailer for #TheKitchenMovie, starring @MelissaMcCarthy, @TiffanyHaddish, and Elisabeth Moss. Only theaters August 9. pic.twitter.com/BqKeWQnisX

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم التريلر الجديد الذى بلغت مدته أكثر من دقيقتين، وتدور أحداثه عام 1978 فى مدينة نيوريورك الأمريكية حول بداية صعود عصابات المافيا الأيرلندية داخل أمريكا الجنوبية.



والفيلم من إخراج اندريا بيرلوف التى تشارك في كتابة السيناريو والإنتاج أيضا، وبطولة إليزابيث موس ، و تيفانى هاديش، وتدور أحداثه حول المافيا الأيرلندية حيث تقدم مجموعة من السيدات على استكمال أعمال غير شرعية بدلا من أزواجهن زعماء الجريمة بعد إلقاء القبض عليهم وحبسهم في هيلز كيتشن في مانهاتن بمدينة نيويوركن.