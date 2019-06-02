السرطان أنهى حياة ابنته وحكاية لقائه الملكة فريدة.. مواقف في حياة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تعرض الفنان حسن حسني لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وفق ما كشف أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، طلبوا من جمهوره الدعاء له، فيما أكدت الفنانة نهال عنبر مؤخرًا أن حالته تتحسن بشكل جيد، وأنه نُقل إلى منزله لاستكمال علاجه.

نرصد لكم في التقرير التالي مواقف من حياة الفنان حسن حسني:

وفاة ابنته

توفيت فاطمة ابنة الفنان حسن حسني مصابة بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت عام 2013. وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

بكاء وتكريم متأخر

في دار الأوبرا المصرية، سُلم المخرج داوود عبد السيد درع تكريم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، إلى الفنان حسن حسني الذي علق باكيًا: "الحمد لله إن هذا التكريم جاء أثناء حياتي لأسعد به عشان أفرح بالتكريم دا وأنا وسطيكم لسه، أنا بحبكم قوي".

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لقاء جمعه بالملكة فريدة

حكى الفنان حسن حسني، في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، عن موقف جمعه بالملكة فريدة في باريس، عندما ذهب مع فرقة المسرح القومي لتقديم مسرحية "إيزيس وأوزوريس"، رفقة الفنانة سميحة أيوب والفنان عبدالله غيث.

وأضاف: "عقب انتهاء العرض، صعدت الملكة فريدة لتصافحنا، وطلبت أن تتصور معي، ولم أصدق أن الملكة التي كنت أهتف باسمها وأنا طفل في ميدان عابدين، تطلب أن تلتقط معي صورة، وكانت معها الصحفية آمال بكير"، لافتًا إلى استغراب آمال من عدم سؤاله عن الصورة ليحتفظ بها، موضحًا أنه لا يحب الظهور ولا يبحث عنه.

نوم رامز جلال 3 أيام أمام بيته

قال الفنان حسن حسني، في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، إن بعض الفنانين كانوا يصروا على وجوده في الأفلام رغم انشغاله الشديد وارتباطه بأعمال كثيرة، وأكد أن من بينهم الفنان رامز جلال الذي نام أمام بيته لأيام ثلاثة متواصلة، وأقسم أنه لن يصور أي مشهد في فيلم "مراتي وزوجتي" دونه.

الفيلم الوحيد الذي طلب المشاركة به

قال حسن حسني، في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم الوحيد الذي سعى للمشاركة به هو "سارق الفرح" لداود عبد السيد، مضيفًا: "عرضت عليه أن اشارك فيه حتى ولو من دون أجر، وحصلت على 5 جوائز بسبب شخصية (ركبة) التي جسدتها في الفيلم".​