محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة انغام عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من المستشفى. وظهرت في الصورة يد أنغام معلق بها كانيولا، وعلقت أنغام على الصورة "الحمد لله". وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور."

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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تنشر صورتها بالمستشفى: "الحمد لله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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