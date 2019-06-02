محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو للنجمة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا تظهر فيه وهي تنزلق على منصة معدنية، قبل أن يوشك الأمر على الخروج على السيطرة، حيث بدأت "جاجا" في السقوط وكادت أن ترتطم بالأرض، لولا إنقاذ راقصيها الموقف، والإمساك بها.
وتمكنت الليدي جاجا من النزول في أمان واستكملت عرضها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن، وكانت جاحا ترتدي زيًا "ميتاليك" باللون الذهبي ذا قطع فضية، كما كان شعرها أشقر وذا خصلات زرقاء.
يُذكر أن الليدي جاجا كانت تقدم عرضًا في فندق "بارك إم جي إم" الفاخر في مدينة لاس فيجاس.
كانت هذه تفاصيل خبر كادت أن تسقط.. الليدي جاجا تقع في موقف محرج على المسرح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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