شيرين لـ محمد صلاح: "دايمًا رافع راس المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لاعب الكرة المصري محمد صلاح، عبر حسابها بـ"تويتر"، بعد فوز فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على نادي توتنهام الإنجليزي في النهائي.

ونشرت شيرين صورة لصلاح معلقة عليها: "ألف ألف مبروك وكان نفسي أكون حاضرة الماتش ده بس إنت دايمًا رافع راس المصريين كلهم، وأنا فرحانة بيك كأنك واحد من دمي".

وقاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره توتنهام، بثنائية نظيفة.