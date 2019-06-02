محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لاعب الكرة المصري محمد صلاح، عبر حسابها بـ"تويتر"، بعد فوز فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على نادي توتنهام الإنجليزي في النهائي.
ونشرت شيرين صورة لصلاح معلقة عليها: "ألف ألف مبروك وكان نفسي أكون حاضرة الماتش ده بس إنت دايمًا رافع راس المصريين كلهم، وأنا فرحانة بيك كأنك واحد من دمي".
وقاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره توتنهام، بثنائية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين لـ محمد صلاح: "دايمًا رافع راس المصريين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.