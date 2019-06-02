محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا. وكتب الحلفاوي: "ألف مبروك لمصر ولكل العرب. ولدنا محمد صلاح يتوج مع فريقه بطلا لأوروبا وصاحب هدف التقدم. ليلة رائعة.. تحقق الحلم. ربنا يحميك يا بطل". وأشاد الحلفاوي في تغريدة آخرى بحارس ليفربول أليسون بيكر، وكتب: "عندما يحرس عرينك بطل صنديد وسد منيع.. فقد قطعت نصف الطريق إلى الفوز. الوحش أليسونبيكر". وفاز ليفربول على توتنهام 2-0 سجلهما محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية، وديفوك أوريجي في الدقيقة 87، ليحصل ليفربول على لقبه السادس في دوري الأبطال.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعيدًا عن صلاح.. تعرف على اللاعب الذي أشاد به نبيل الحلفاوي في نهائي أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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