هكذا علق محمد هنيدي على فوز محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا. وكتب هنيدي: "ليفربول يحكم أوروبا"، كما نشر هنيدي فيديو لجمهور ليفربول وهي تتغنى باسم محمد صلاح. وفاز ليفربول على توتنهام 1-0 سجله محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية، ليحصل ليفربول على لقبه السادس في دوري الأبطال.

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