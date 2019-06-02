مصطفى شعبان يدعو لحسن حسني بالشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان مصطفى شعبان، على الدعاء للنجم الكبير حسن حسني الذي يعاني من وعكة صحية خلال هذه الأيام دخل على إثرها المستشفى.

ونشر شعبان صورة تجمعه بحسن حسني عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلًا: "ربنا يرزقك الشفاء أستاذي وصديقي الفنان حسن حسني".

يذكر أن حسن حسني ظهر بدور شرف ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، والذي يعرض هذه الأيام.