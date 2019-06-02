شاهد.. حادث مروري لعبدالله السدحان.. ويعلق: نجم فوت علينا السحور

وقع حادث مروري لسيارة الفنان عبدالله السدحان مع سيارة أخرى، وهو بصحبة سائقه نتج عنه تلفيات في سيارته من الخلف، حيث أوضح أن إجراءات الحـادث مرت بسلام، إلا أنه فوّت عليه السحور.

وقال السدحان في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر إن الأمور تمت بسلاسة من بداية الصدمة والروعة هو وسائقه الخاص، مروراً بنجم “إللي فوّت علينا السحور” والسبب العناية بمشتركين آخرين، والتقديرات عناية بمشتركين آخرين، مضيفا أن الأسباب تقريباً واحدة: استخدام الجوال.

وتفاعل كثير من المغردين مع مقطع الفيديو والحادث داعين للفنان بالسلامة، حامدين الله على اقتصار الأضرار على السيارة.