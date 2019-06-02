شاهد.. كريم عفيفي لنجله في عيد ميلاده: أغلى من حياتي

احتفل الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاد نجله أسر، ووجه له رسالة خاصة، عبر له فيها عن حبه ومشاعره تجاهه منذ ولادته وحتى الأن، واصفًا إياه بأنه "أغلى من حياته"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر عفيفي صورة جمعته بطفله الصغير، وعلق عليها، قائلًا: "أول لما اتولدت مكنتش فاهم اية التغير فى حياتي وكبرت قدام عينى سنة ورا سنة بقيت متعلق فيا .. كل اما ابصلك بشوف فى عينك عمرى اللى فات كلة وبقى
يذكر أن كريم عفيفي يخوض موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، إلي جانب كل من: أحمد السقا، تامر حسني، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، أحمد زاهر، تأليف أيمن سلامه، وإخراج محمد سامي.
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