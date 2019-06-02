شاهد.. انجي وجدان لمحمد صلاح بعد التتويج: ربنا يحرسك

عبرت الفنانة انجي وجدان، عن سعادتها بعد تتويج لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، بدوي أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بهدفيننظيفين، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت انجي عبر حسابها صورة لمحمد صلاح،
وعلقت عليها قائلة: "مبروك ربنا يحرسك"، وقد سجل النجم المصرى ثانى أسرع هدف فى تاريخ نهائيات دورى أبطال أوروبا، بعد ان احرز هدف التقدم لليفربول فى مرمى توتنهام فى اللقاء المقام على ملعب "واندا متروبوليتانو".
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