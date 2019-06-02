كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. لولوة الملا تهدد نرمين ماهر في "دفعة القاهرة 27" بسبب حمد أشكناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث "دفعة القاهرة 27" بذهاب كل من "نزهة" و"إقبال"، إلى منزل المعيدة التي وعدت "فهد" بنشر أعماله الأدبية، وتهديدها بفضح علاقتهما، كاشفة لها أنها زوجته وليست ممرضة كما أدعى.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.