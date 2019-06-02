الفنانة نيها دوبيا: الأمومة لم تؤثر في مشواري الفني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة نيها دوبيا مصدر إلهام للعديد من الأمهات الجدد في كل مكان، بالإضافة أنها من أروع الأمهات في بوليوود، ويبدو أنها تتحكم تمامًا في حياتها المهنية والشخصية، من وجود عائله رائعه أو حياة اجتماعية تُحسد عليها.

في مقابلة حصرية مع Zoomtv. com، كشفت دوبيا مؤخرا عن موقفها بشأن الحفاظ على الخصوصية باعتبارها، أنه ليس من السهل أن تترك ابنتها ولو ليلة واحدة، وكانت نيها قد تمنت الفوز لفريق الهند قبل كأس العالم وتحدثت عن رحلتها للامومه.

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عندما سئلت كيف تمكنت من الحصول على كل شيء كام فنانة، قالت الممثلة: “إنه أمر صعب أتمنى لو كان هناك ثلاثة آخرين من نيها، فلدي فريق صغير حريص حول الأشياء التي أريد أن أفعلها، وعندما أكون بعيدة عن طفلتي لدي أشخاص رائعين يبحثون عنها لم نتركها ليله كامله وأعود إليها في كل مرة”.

نيها كانت منفتحة تماما حول رحلة الحمل من خلال حساباتها وسائل الاعلام الاجتماعية، لكنها لم تشارك صورة لطفلتها على أي منصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما سئلت عن حماية خصوصيتها كام، أجابت الممثلة، “الآن لا توجد صور لمهر تم تسريبها، لقد كان رائعا أن العالم الذي نعيش فيه الناس سيكون فضوليا بشأن ما تبدو عليه”.