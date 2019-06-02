شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش3 الحلقة 27.. انتحار نجل هشام سليم ومقتل جومانا والأنصارى يتسلم "الحقن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e ، أحداثاً متتابعة، وفى مفاجأة خاطفة من صناع المسلسل، تقابل اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز مع سليم الأنصارى، وسلمه أول "حقنه" لأبنه مالك، حيث عبر سليم الأنصارى عن قلقه بشأن الحقنه، وقال لخطاب "أنا قلقان يا باشا.. شكل الحقنه مش هى.. فرد خطاب قائلا: هو أحنا هنأذى أبننا" ، فأخذ الأنصارى الحقنة فى إرتياح بسيط.

والتقت المذيعة شهيرة – هيدى كرم، مع اللواء جلال خطاب وسلمته كشف بأسماء الميديا العالمية التى يتعاون معها أكرم صفوان، وذلك للكشف عما يتواصل معهم صفوان فى الخارج ويدعمونه من الباطن، وأكدت شهيرة أنه مع البحث والتدقيق، وجدت أن هؤلاء الأسماء كانت قد اتخذت مواقف غريبة ومعادية لمصر، مما آثار فضولها الفترة الماضية.





وعاد سليم الأنصارى لمقابلة اللواء جلال خطاب، وأكد له أنه "الحقن" جعلت ابنه يتعافى تدريجيا، وشكره على الوقوف بجانبه، كما أكد خطاب أن المعنيين مازالوا يبحثون فى أمر الحقن، ليصلون إلى العلاج النهائى من أجل "مالك"، كما سلمه "برنامج" لزيارة الأفارقة الذى طلبه منه أكرم صفوان.

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وفى مفاجأة أخرى، فتحت جومانا – سارة عادل الإيميل السرى الخاص بها، الذى يراقبه أكرم صفوان، لمعرفة مكانها عن طريق "هيثم" – عصام السقا، ليجد مكانها بالفعل ويبلغ صفوان بمكانها، ليرسل رجله "صدام" لقيتلها، وبالفعل يذهب صدام حسب أوامر صفوان، إلى المكان المحدد ليقتل جومانا .





وفى مشهد مثير للغاية خلال نهاية الحلقة، عبر أكرم صفوان عن سعادته بعد مقتل جومانا، وصرف مكافأة لصدام 20 ألف جنيها، حيث ذهب لغرفة ابنه ليخرجه من غرفته ويصالحه بعد معاقبته على علاقته بجومانا، ليجد ابنه منتحرا شنقاً، فى مشهد خاطف من صناع مسلسل "كلبش3"، فى انتظار للحلقة المقبلة .





مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.