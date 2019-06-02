فن ومشاهير

اعرف شخصيات فيلم The Lion King من سيمبا لموفاسا وتيمون وبومبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى للانتاج الفنى والسينمائى، بوسترات جديدة لفيلم الرسوم المتحركة والانميشن The Lion King المقرر طرحه يوم 19 يوليو القادم فى دور العرض السينمائى.

وضمت البوسترات الجديدة التى طرحتها ديزنى، الشخصيات التى ستدور أحداث الفيلم عنها من الشخصية الرئيسية مثل "موفاسا وسيمبا" و"تيمون وبومبا".

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الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية.

وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية، ويأتي الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح في 1994.

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ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

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