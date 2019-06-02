شكرا لقرائتكم خبر عن هوجان الحلقة 27.. محمد إمام يعثر على والده عبد الرحمن أبو زهرة فى السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات كثيرة شهدتها الحلقة 27 من مسلسل "هوجان" بعد تعنيف محمد امام لـ"وردة" – ميرنا نور الدين - بسبب رغبتها فى الزواج منها أو اقامة علاقة معه فى الحرام لتقرر عداوته، وتكلب فض الشراكة معه والبحث عن طريقة للدخول الى "كمال اللباد"- رياض الخولى- ومشاركته لتقف معه أمام هوجان.

بينما يقابل هوجان الشيخ عبد الجواد الذى يعمل مع كمال اللباد ويأمره باحضار كل المعلومات عن كمال ويهدده بتاريخه الأسود ويعرض عليه شيك بمبلغ كبير، ويأتى على" – كريم عبد الجواد – ليخبر هوجان بمكان والده ويأخذه لمقابلته فى السجن ويجد والده "السيد مجاور" - عبد الرحمن أبو زهرة- ويخرج من السجن بقضية افراج صحى ويعود الى منزله بالصعيد بعد ابتعاده عن بلده 30 سنة ظلم.

يذهب "لطفى الحراق" الى الطبيب للكشف على زوجته منة لبحث سبب عدم الانجاب ويخبره الطبيب أن لطفى لديه مشكلة صحية تمنعه من الانجاب، وتقف تجارة لطفى الحراق بسبب سيطرة هوجان على السوق وليس امامه سوى التعامل معه لتسير تجارة الاثار مرة أخرى ولكن العداوة بينهما تصعب من الأمور، وتكتشف نوجان أن أخوها كرم يقيم مع هوجان فى منزلة ويقلقان من اخبار كرم لهوجان أن الطفل الذى انجبته هو ابنه وأن لطفى سجله باسمه.

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يبقى هوجان مع والده فى الصعيد بعدج تجهيز المنزل ويجعله من كبار البلد بعدما أعطى الأهالى كل ما يريدونه من مستلزمات، ويروى السيد مجاور كل ما حدث له من بهلول وكمال اللباد وأنهما السبب فى سجنه ظلم والسبب أيضاً فى موت والدته ليعد هوجان والده بأنه حقه سيعود وسينقم من كل هؤلاء.

مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد امام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".