شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال27.. ماجد المصرى يحارب محمد رمضان مرة أخرى عن طريق تجار العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة ال 27 من مسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، الذى يذاع يومياً طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc ، بذهاب "المعلم منصور" بخليل كتخا _ ماجد المصرى، ليطلب منه فرز ثان من الفاكهة، وبالصدفة حكى له عن "زلزال"، محمد رمضان واستغرب خليل مما حكاه المعلم منصور، وطلبت الخاله وديدة ان يشغل "شعلان"، ابن عم "صافيا" حلا شيحة معه فى محل الفاكهة ووافق "زلزال" على الفور.

وشهدت الحلقة انفعال "قاسم بيه" محمد سليمان، بعد ما علم بالغاء التوكيل من "ريهام" لمياء كرم زوجته ابنه "خليل"، كما طلب "خليل" ماجد المصرى من "عبد الحليم" محمود حجازى ان يحاول منع حصول "زلزال" محمد رمضان على الفاكهة من العياط ويغلق عليه الأبواب وتكون لحسابه فقط، وبدأ فى محاربته ومكيدة جديدة للوقوع به مرك أخرى، وحاول "قاسم"، ان يصالح زوجته ريهام بعد ما علم أنها الغت التوكيل العام وأخذت كل ما يملك ليقنعها بالأمر الواقع.

وطلبت "ريهام" لمياء كرم أن يطلق زوجته الثانيه ابنه الخادم عبد البصير، ووافق"قاسم" على طلبها ليسترجع أمواله، واكتشف المحامى "سعيد"، أن الذى لغى التوكيل العام لقاسم هو ابنه "عبد الحليم"، محمود حجازى وغضب منه بشده، وبدأت الحرب على "زلزال" داخل سوق الجملة ومنع ذهاب عربة الفاكهة التى يحصل عليها يومياً من العياط.

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وتشفى التجار في "زلزال"، بعد ما المحل وقف حاله، وتوالت الأحداث بتطليق الخادمة زوجة "قاسم"، امام زوجته الأولى "ريهام"، وبعدها طردته من المنزل وطلبت منه الطلاق، بينما علم "زلزال" من التجار الذى يأخذ منهم الفاكهة أن "خليل" هو سبب منع التجار لاعطائه الفاكهة ومحاربته، وتحدى "زلزال" نفسه بأنه سيحصل على الفاكهة من أى مكان ولن يكسره شئ.

واستمر "ربيع" حسام داغر فى الوقوع ونقل الكلام فى منزل خاله "خليل"، وقال لقاسم بيه ان خليل على علم بكل ما تفعله ابنته بإتفاق مع محاميه سعيد وابنه عبد الحليم.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.