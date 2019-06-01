أحلام نجمة افتتاح “موسم جدة” في السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفل إفتتاح فعاليات “موسم جدة” في المملكة العربية يوم 8 حزيران/يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تقدّم أحلام في الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفنية الحافل بالنجاحات بمرافقة فرقتها الموسيقية التي سيقودها المايسترو أمير عبد المجيد.

وأعلنت أحلام عن الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت بتعليقها على بوستر الأمسية المنتظرة: “جمهوري الحبيب ان شاء الله انتظركم بكل حب بتاريخ ٨ يونيو يوم السبت بقيادة المايسترو امير عبد المجيد في جدة الخير حفلي غير …تباع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجا ستور رح تنوروني افتتاح موسم جدة 2019”.

وأعرب محبو أحلام في السعودية وتحديدًا في جدة عن سعادتهم بحفلها وحماسهم للقائها واحدة من أجمل السهرات الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام أحيت حفلتين لليلتين متتاليتين في المملكة العربية السعودية، في شهر آذار/مارس الماضي على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.