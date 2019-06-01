باسمة حمادة: أجهضتُ أربع مرّات!

متابعة بتجــــــــــرد: أجابت الممثلة الأردنية المقيمة في الكويت باسمة حمادة بكل جرأة على أسئلة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي التي استضافتها في برنامج “فانوس هيونة”. وسألت الشعيبي ضيفتها عن الإجهاض: “لو لم تجهضي اول جنين كم كان عمره الحين؟”، فردت حمادة: “عمره سيكون سبعة عشر عاماً”. وتابعت الشعيبي: “كم مرة اجهضتي؟”، فأجابت حمادة: “هم اربع مرات ولكن اللهم لكن الحمد”.

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