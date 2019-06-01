بعد حذف صوره عن انستغرام.. حسن الشافعي يفاجئ متابعيه بهذه الخطوة!

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أول صورة على انستغرام، وذلك بعد حذف صوره كافة عن التطبيق.

واللافت أن هذه الصورة التي نشرها الشافعي أثارت تساؤلات المتابعين، الذين لم يتمكّنوا من معرفة الهدف منها، لأنها عبارة عن قلب باللون الأبيض مع خلفية سوداء وعلامة إستفهام.

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذه الصورة، وإنهالوا عليها بالتعليقات متسائلين عن سبب حذف الصور كافة.

إشارة الى أن خبر حذف الصور من حساب حسن الشافعي على انستغرام كان قد أثار ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، إذ اعتبر البعض أن حساب الشافعي قد تعرّض للسرقة، علماً أن الموضوع لا يزال مبهماً حتى الساعة.